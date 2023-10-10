حصول 21 مؤسسة تعليمية بتعليم دمياط على شهادة جودة التعليم والاعتماد

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط اعتماد 21 مؤسسة بقراري مجلس إدارة الهيئة برقم 228 بتاريخ 30/8/2023 و229 بتاريخ 27/9/2023، وبذلك فانه تم ظهور جميع المؤسسات التي تم زيارتها خلال 2022/2023 بمحافظة دمياط.

وحصلت إدارة دمياط التعليمية علي اعتماد مدرسة دمياط الثانوية الصناعية الفنية وهى أول مدرسة ثانوى فنى تعتمد بمحافظة دمياط ومدرسة دمياط الرسمية الجديدة للغات.

وحصلت إدارة ميت أبو غالب التعليمية علي اعتماد مدرسة د.حامد الزفري الابتدائية و السوالم رقم 1 الابتدائية.

وحصلت إدارة الروضة التعليمية على اعتماد مدرسة الشهيد أبو الفضل الابتدائية.

وحصلت إدارة دمياط الجديدة التعليمية علي اعتماد روضة المهندس حسب الله الكفراوى الرسمية للغات وروضة السيدة خديجة للتعليم الأساسي.

وحصلت إدارة فارسكور التعليمية علي اعتماد مدرسة المقدم محمد المنير - ع بنات و الوحدة رقم 1 - شرباص الجديدة الابتدائية و روضة الشهيد بهجت الطرانيسي.

كما حصلت إدارة كفر البطيخ التعليمية علي اعتماد مدرسة كفر البطيخ الحديثة و روضة كفر البطيخ الحديثة و روضة عاطف سليم بنات ومدرسة العوامر الابتدائية.

وحصلت إدارة كفر سعد التعليمية علي اعتماد مدرسة اللوزي الابتدائية والابراهيمية البحرية الإعدادية وام الرزق رقم 2 الابتدائية وحى العروبة الابتدائية وأحمد الشرقاوي الابتدائية.

وحصلت ادارة السرو التعليمية علي اعتماد مدرسة احمد ابراهيم سليمان الابتدائية والنيل الحديثة المشتركة دقهله الابتدائية

ويتوجه "علي عبد الرؤوف" وكيل الوزارة ، بخالص الشكر والتقدير لفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع من قدم الدعم للمؤسسات لحصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد ، متمنيًا ، دوام التقدم والتوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى اطار رؤية 2030.