حصاد الوزارات.. النظام الصحى يحتل مركزا متقدما فى الاستجابة لحالات الطوارئ

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة: النظام الصحى يحتل مركزا متقدما فى الاستجابة لحالات الطوارئ
الكهرباء: نستهدف دمج 30% من الهيدروجين الأخضر مع الغاز الطبيعى بحلول 2030
الكهرباء: 1.852 مليار جنيه لتطوير الخدمة وتأمين التغذية بمصر الوسطى
وزير الكهرباء: السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة قبل نهاية 2023
الصحة توجة رسالة هامة حول اضطرابات الصحة النفسية.. تفاصيل
الصحة: بق الفراش لا ينقل عدوى للبشر وتظهر علامات لدغاته على الجلد
وزارة التموين تخطر المديريات بجرد أرصدة الدقيق فى المطاحن لمدة 12 ساعة
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