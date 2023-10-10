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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:36 م
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حصاد الوزارات.. النظام الصحى يحتل مركزا متقدما فى الاستجابة لحالات الطوارئ

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. النظام الصحى يحتل مركزا متقدما فى الاستجابة لحالات الطوارئ خالد عبدالغفار وزير الصحة
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزير الصحة: النظام الصحى يحتل مركزا متقدما فى الاستجابة لحالات الطوارئ
 
الكهرباء: نستهدف دمج 30% من الهيدروجين الأخضر مع الغاز الطبيعى بحلول 2030
 
الكهرباء: 1.852 مليار جنيه لتطوير الخدمة وتأمين التغذية بمصر الوسطى
 
وزير الكهرباء: السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة قبل نهاية 2023
 
الصحة توجة رسالة هامة حول اضطرابات الصحة النفسية.. تفاصيل
 

 


حصاد الوزارات

وزير الصحه

النظام الغذائى

النظام الصحى

الكهرباء

الصحه النفسيه

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