اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه باستغلال الأطفال فى التسول واستجداء المواطنين

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:35 م
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه باستغلال الأطفال فى التسول واستجداء المواطنين حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.
 
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وأمرت النيابة بتسليم الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة)  لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

أقر المتهم فى تحقيقات النيابة بإستغلال الأطفال فى أعمال التسول والتحصل على تلك الأموال مقابل توفير الحماية لهم.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة)  لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبصحبته عدد طفلين أحداث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهما.

 


التسول

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