حبس عاطل طعن طالبا بسلاح أبيض لسرقته فى الإسكندرية

الاسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدى على طالب بسلاح أبيض وسرقة التوك توك وفر هاربا، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصاب عن الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بإصابة طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بجروح متفرقة بالجسم، بعد التعدى عليه بسلاح أبيض لسرقته.

وبالانتقال والفحص تبين قيام أحد أقارب المصاب، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض أثناء استقلالهما دراجة نارية "توك توك"، قيادة المُصاب، فأحدث ما به من إصابات واستولى على المركبة كرهًا عنه ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد مكان المتهم والقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مطواة"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.