جيش الاحتلال يعلن شن موجة جديدة من الغارات على قطاع غزة

كتب أحمد عرفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى شن موجة جديدة من الغارات على قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعب فلسطين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلى المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.

وقالت الوزارة، إن 830 شهيدا ارتقوا فى قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين فى الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضى.

وأضافت أن 19 شهيدا ارتقوا فى الضفة الغربية، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) فى بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.