جيش الاحتلال: رصد عدد من عمليات الإطلاق الصاروخي من الأراضي السورية

كتب أحمد عرفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصده عدد من عمليات الإطلاق الصاروخي من الأراضي السورية بعضها عبر إلى إسرائيل، وسقط في منطقة مفتوحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف مسؤولون فلسطينيون حجم الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة، حيث قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة، أن حصيلة الشهداء حتى الآن ليست دقيقة، فالأرقام الحالية هى أرقام الحالات التى وصلت مشافى غزة، بينما هناك شهداء ومصابين مازالوا تحت الأنقاض.

وأضاف خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الإنسانى فى غزة مأساوى، وهناك نقص حاد فى الأدوية والأغذية والمعدات، والاحتلال يستهدف بالقصف المستشفيات، وقصف مستشفى بيت حانون وأخرجه من الخدمة.