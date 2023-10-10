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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الأراضي السورية بالمدفعية وقذائف الهاون

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:56 م
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الأراضي السورية بالمدفعية وقذائف الهاون قصف مدفعى
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن قصف مدفعي على الأراضي السورية، وأطلق النيران وقذائف الهاون على ما وصفه بمصدر إطلاق القذائف.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أنباء أولية عن إطلاق قذائف صاروخية من سوريا تجاه الجولان المحتل.

على صعيد أخر، أطلقت الفصائل الفلسطينية، مئات الصواريخ على المدن المحتلة من قبل إسرائيل، ردا على الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية.

وقصفت الفصائل، أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة، ودوت صافرات الإنذار في العديد من المناطق الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء 32 من جنوده الذين قتلوا جراء عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس"، يوم السبت الماضي، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

 

 


جيش الاحتلال الإسرائيلي

الجولان

غزة

سوريا

طوفان الاقصى

قصف مدفعى



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