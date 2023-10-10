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جيش الاحتلال الإسرائيلى: اعترضنا 4 صواريخ من لبنان وسقوط 10 بمناطق مفتوحة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:53 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى: اعترضنا 4 صواريخ من لبنان وسقوط 10 بمناطق مفتوحة الاحتلال
كتب أحمد عرفة

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أعلن جيش الاحتلال، اعتراض 4 صواريخ من لبنان وسقوط 10 بمناطق مفتوحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقال جيش الاحتلال، إنه قصف المواقع التي انطلقت منها الصواريخ في لبنان.

فيما قال إعلام إسرائيلي، إنه تم إطلاق نحو 12 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل.

وفى وقت سابق قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة وقطعت إمدادات الكهرباء والماء وتمنع دخول الاحتياجات الإنسانية والطبية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية :"سنظل ندافع عن أنفسنا ونناضل من أجل استعادة حقوق شعبنا".

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو عباس وأكد له أن الأولوية الآن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.


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