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جوتيريش يشدد على ضرورة رعاية الصحة النفسية كحق من حقوق الإنسان

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:18 م
جوتيريش يشدد على ضرورة رعاية الصحة النفسية كحق من حقوق الإنسان انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الصحة النفسية ليست امتيازا بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن تكون جزءا من التغطية الصحية الشاملة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة ـ في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والتي تحمل شعار "الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان العالمّية" ـ على ضرورة أن توفر الحكومات رعاية تساعد الناس على التعافي وتصون حقوقهم.

وقال، "يمكن أن تقوم بذلك عن طريق تعزيز الدعم المجتمعي وإدماج المساعدة النفسية ضمن الرعاية الصحية والاجتماعية الأوسع نطاقا، مشيرا إلى ضرورة التصدي للانتهاكات وكسر الحواجز التي تمنع الناس من التماس الدعم، وأنه يجب علينا أن نعالج الأسباب الجذرية - كالفقر وعدم المساواة والعنف والتمييز - وأن نهيئ مجتمعات أكثر تعاطفا ومرونة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تجديد التأكيد على مكانة الصحة النفسية.. قائلا: "ولْنصُنها باعتبارها حقا من حقوق الإنسان العالمية، ولْنعمل يدا بيد من أجل بناء عالم أكثر عافية تُتاح فيه فرصة الازدهار للجميع".


الأمم المتحدة

الصحة النفسية

جوتيريش

حقوق الأنسان



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