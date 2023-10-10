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جهاز الشروق يبدأ فى رفع كفاءة وتجميل مدخل السويس (1) والمحور الغربى للمدينة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:00 م
جهاز الشروق يبدأ فى رفع كفاءة وتجميل مدخل السويس (1) والمحور الغربى للمدينة م. على سعد رئيس جهاز الشوق
كتب أحمد حسن

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وجه المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بتكثيف أعمال الرعايه والصيانه للمزروعات الواقعة بمدخل السويس (1) لتمدد بطول المحور الغربى ،ويأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز للصيانه الدوريه للمداخل حيث أنها تمثل العنوان الحقيقى للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز بأنه تم إزالة الزراعات التالفه وتدعيمها بشتلات جديده بمدخل (1) وذلك بالأحواض الموجوده بالجزيره الوسطى حتى الكوبرى الواقع بالمدخل بخلاف تدعيم الإنارة.

وأضاف أن أعمال الزراعه والتجميل إستهدفت أيضاً المحور الغربى بزراعة (50)  شجره "تيكوما" وزراعة (2000 متر مسطح ) من النجيل الطبيعى داخل الجُزر وتدعيم الشجيرات بالممشى الواقع بالمحور بأنواع (أفوربيا – دورنتا لمون -النتراجامبو) مع تكثيف برنامج النظافه العامه بالمحور..

وأشار رئيس الجهاز إلى تواصل الأعمال بكافة المداخل حرصاً على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.

 

 


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