جامعة سوهاج تحصد المركز الثانى بمسابقة تطوير الحرف اليدوية بمعرض تراثنا

سوهاج محمود مقبول

حصدت جامعة سوهاج المركز الثانى فى مسابقة تطوير الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مشاركتها فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذى انطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، مشيدًا بدور القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية لتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمي.

وأكد النعمانى، حرص الجامعة على تنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية بالمحافظة والتى تشتهر بها منذ القدم كصناعة الحرير والتلى والمنسوجات، وايضًا تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإقامة المشروعات فى هذا المجال مما يتيح لهم العديد من فرص العمل، مضيفًا أن المعرض ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالى ويستمر حتى 14 أكتوبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم البدء فى المسابقة منذ مارس الماضى حيث قام الفريق بتصميم وإنتاج وتسويق منتجات جديدة فى حرفة التطعيم بالصدف، بالتعاون مع إحدى الورش بساقية المنقدى باشمون محافظة المنوفية، موضحًا أن المسابقة تضمنت 3 محاور أساسية وهى سوق العمل ممثل فى أصحاب الحرف اليدوية (التطعيم بالصدف)، التطوير ممثل فى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، ومحور التمويل الممثل فى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكر الدكتور مروان جابر مشرف الفريق ومنسق بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه تم تكريم الجامعة خلال فعاليات المعرض، حيث شاركت الجامعة فى مسابقة تطوير الحرف اليدوية بين الجامعات المصرية فى إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وضم الفريق الفائز عدد خمس طلاب من كليات التربية النوعية، الآثار والتجارة.

الجدير بالذكر أن الجائزة تمثلت فى شهادة تقدير بإسم جامعة سوهاج وشيك بقيمة 25 ألف جنيه، وتسليم درع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشرف الفريق وايضًا شهادات تقدير للفريق الطلابي.