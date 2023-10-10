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جارديان: البريطانيون يقللون تناول الطعام بالخارج لتغطية نفقات عيد الميلاد

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:29 م
جارديان: البريطانيون يقللون تناول الطعام بالخارج لتغطية نفقات عيد الميلاد ريشى سوناك - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن البريطانيين، الذين يعانون من ضائقة مالية، بدأوا في تقليص خطط تناول الطعام بالخارج وكبح جماح شراء الوجبات السريعة لتوفير المال لتغطية نفقات موسم عيد الميلاد الباهظة الثمن، فى ظل استمرار أزمة تكلفة المعيشة. 

وانخفض المبلغ الذي تم إنفاقه على الخروج إلى المطاعم بنسبة 10.8% على أساس شهري في سبتمبر، وهو تباطؤ كبير مقارنة بانخفاض قدره 5.8% المسجل في أغسطس، وفقًا لأحدث أرقام الإنفاق على بطاقات المستهلك في المملكة المتحدة من باركليز.

كما تباطأ النمو في المبلغ الذي ينفقه الجمهور على الوجبات السريعة بشكل كبير، من 9.2% في أغسطس إلى 6.5% في الشهر الماضي، حيث قال 44% من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم بدأوا في تقليل الإنفاق التقديري لدفع تكاليف عيد الميلاد.

وقد ثبت أن تناول الطعام بالخارج في المطاعم هو الهدف الرئيسي لشد الأحزمة، وقال 60% ممن شملهم الاستطلاع إن تقليص تناول الطعام بالخارج هو الطريقة الأكثر ذكرًا لتعزيز ميزانية الأسرة استعدادًا لموسم الأعياد.

وانعكس التحول نحو الادخار أيضًا في أرقام الإقبال الشهرية، حيث حدث انخفاض بنسبة 3% تقريبًا في زيارات الشوارع الرئيسية ومجمعات البيع بالتجزئة ومراكز التسوق الشهر الماضي، وفقًا لاتحاد التجزئة البريطاني.

وعانت مراكز التسوق ومجمعات البيع بالتجزئة من أكبر الانخفاضات في الإقبال، بانخفاض 4% و2.4% على التوالي على أساس شهري مقارنة بشهر أغسطس.

 

 

 


بريطانيا

الاقتصاد البريطاني

عيد الميلاد

ريشى سوناك

اقتصاد بريطانيا



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