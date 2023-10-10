تموين بورسعيد: حملات على مدار 24 ساعة مع تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ إجراءات سريعة لمتابعة ما تم التوافق عليه بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر.

وأوضح "عوض"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحملات مستمرة على مدار الـ 24 ساعة يومياً، لمتابعة السلع وضبط الأسعار فى الأسواق بالأحياء ومدينة بورفؤاد، وسيتم متابعة تنفيذ القرارات الجديدة التى من خلالها تم التوافق على 7 سلع أساسية "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" بتخفيض من 15 لـ 25 %.

وأشار إلى أنه سيتم التشديد على كتابة الأسعار التى سيتم تحديدها ضمن هذه المبادرة على السلع السبعة المحددة، على أن يتم متابعة ذلك من خلال الحملات التي تنتشر في كافة ربوع المحافظة.

كان رئيس الوزراء، أكد إنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وإن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل، بالإضافة إلى تخفيض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.