"تموين أسوان": الفترة الحالية تشهد انخفاضا تدريجيا فى الأسعار خاصة "السكر"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قال خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، إن الفترة الحالية فى السوق المحلية تشهد انخفاضاً تدريجياً فى أسعار بعض السلع الأساسية خاصة "السكر والبقوليات ومدخلات العلف"، وذلك حتى قبل تنفيذ قرار رئيس الوزراء تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر.

وقال مدير عام التموين بأسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تجار الجملة فى الأسواق عندما علموا باجتماع "الوزراء" واستيراد كميات جديدة من السكر خلال الفترة المقبلة تصل لأكثر من مائتى ألف طن سكر خام، بدأت الأسعار فى الانخفاض لبيع كميات السكر الموجودة لدى التجار، وبتخفيض وصل لأكثر من 3 آلاف جنيه على الطن الواحد.

وشدد "أبو القاسم"، على تنفيذ تعليمات وزير التموين ومحافظ أسوان بتنفيذ حملات تموينية على الأسواق والمحلات بداية من المدة التى حددها رئيس الوزراء لتعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج، وذلك لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة المخفضة وفقاً للنتائج والمعطيات المترتبة على قرار الحكومة، مشيراً إلى أنه فى حالة ضبط أحد التجار أو المحلات يبيع بأسعار مرتفعة سيتم تحرير مخالفة ضده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى ذلك الشأن.