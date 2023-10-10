تكليف المهندس كمال بهجات والمهندس أحمد عمران بالإشراف على مشروعات مدينة العلمين

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتكليف المهندس كمال الدين أحمد بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران، مساعدى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالإشراف على كافة المشروعات بمدينة العلمين الجديدة على أن يكونا مسئولين مسئولية كاملة عن تلك المشروعات.
تكليف المهندس كمال بهجات والمهندس أحمد عمران بالإشراف على مشروعات مدينة العلمينالثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:25 ص
عاصم الجزار وزير الاسكان
كتب أحمد حسن
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