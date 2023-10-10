"تعليم الأقصر" تحتفل باليوم العالمى للمعلم ببرامج الإذاعة المدرسية

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية و التعليم بالأقصر ، تعليماته لجميع الإدارات التعليمية بالاحتفال باليوم العالمي للمعلم من خلال البرنامج الإذاعي، حيث جاء ذلك إعلاءً من شأن المعلم، وحرصاً على توعية الطلاب بالدور الحيوي والفعال الذي يقوم به المعلم في بناء المجتمع، وكان هذا نموذج من البرامج الإذاعية التي قُدِمت.

ويقول وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن يوم المعلم العالمي هو يوم دولى فى مطلع أكتوبر وتأسس عام 1994 للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم. أما توصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي فقد اُعتمدت في عام 1997 لتكمِّل توصية عام 1966 فيما يخص أوضاع هيئات التدريس والبحوث في التعليم العالي.

وفى نفس السياق تابع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولاته على مدارس الإدارات المختلفة في إطار متابعته المستمرة مع بداية العام الدراسى الجديد، حيث توجه إلى إدارة الطود التعليمية، رافقه فيها عبده الضوي مدير الإدارة، وتفقد خلالها مدارس الشيخ سلطان الابتدائية، التحرير الثانوية بنين، ومدرسة حاجر العديسات بحرى للتعليم المجتمعي، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وخلا جولاته بمدارس الطود استحسن وكيل تعليم الأقصر مستوى الأداء بالمدارس، وشجع بشكل خاص تلاميذ مدرسة التعليم المجتمعي، وأوصاهم بأن يختار كل تلميذ لنفسه مُسمَّىً وظيفياً الذي يرجوه في مستقبله، ويكتبه على دفاتره وكتبه، ليحفزه ذلك، ويساعده على تحسين أدائه، واجتهاده في التحصيل والمذاكرة.