اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 08:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر أكتوبر بـ 5 مراكز فى أسيوط

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 08:00 ص
تعرف على خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر أكتوبر بـ 5 مراكز فى أسيوط قافلة طبية - أرشيفية
أسيوط-هيثم البدرى

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر أكتوبر 2023  بعدد من القرى بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة هي القوصية وديروط وأسيوط والفتح والبداري وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية وفي هذه النقاط نبين خطة القوافل.
 
 1- هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.  
 
2- القوافل يتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية  حيث يتم تنفيذها بقرية  قصير العمارنة بمركز القوصية يومي الثلاثاء الأربعاء 10 و11 أكتوبر 
 
3- تتوجه القافلة لمركز ديروط وتقدم خدماتها بقرية نجع خضر يومي السبت والأحد 14 و15 أكتوبر 
 
4-يتم تنفيذ القوافل  بقرية أبو كريم بمركز  القوصية  يومي 17 و18 أكتوبر 
 
5- تنتقل القوافل  لقرية بهيج بمركز أسيوط يومي السبت والأحد يومي 21 و22 أكتوبر 
 
6-تتوجه القوافل لقرية بصرة بمركز الفتح يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و24 أكتوبر
 
7- تنتهي القوافل أعمالها يومي السبت والأحد 28 و29 أكتوبر بقرية النواورة بمركز البداري. 
 

أسيوط

قوافل طبية

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