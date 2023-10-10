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تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:48 ص
تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب خلال 24 ساعة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط (3) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2058) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (201) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 


امن المنافذ

وزارة الداخلية

مكافحة الجريمة

الحوادث



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