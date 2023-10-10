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تعرف على أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:56 م
تعرف على أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق الدواجن
كتبت أسماء نصار

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سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 69 جنيها للكيلو فى المزرعة لتصل إلى اللمستهلك بسعر يتراوح بين 78 - 80 جنيهًا فى الأسواق، بينما سجل سعر الأمهات 60 جنيهًا فى المزرعة، لتباع إلى المستهلك بما يتراوح بين 70-73 جنيهًا للكيلو، والبلدى بسعر 125 جنيهًا للكيلو فى المزرعة وتباع للمستهلك بـ135 جنيهًا.
 
‎ومن المقرر أن تنخفض الأسعار ابتداء من السبت المقبل طبقًا لمبادرة الحكومة بخفض أسعار بعض السلع من بينها الدواجن حيث سيتم تخفيض سعر كيلو الدواجن الحية فى المزرعة إلى 65 جنيها مقابل 74 جنيها لتباع فى الأسواق بنحو 73 جنيهًا مقابل 80 جنيهًا قبل المبادرة ، وتخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه تسليم المجزر مقابل 115 جنيها ليباع الكيلو فى الأسواق بـ105 جنيهات مقابل 130 جنيها قبل المبادرة.
 
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الانتاج .
 
وأكد القصير ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
 
‏‎وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف  من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
 

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