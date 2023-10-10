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تظاهرات حاشدة فى نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على غزة.. صور

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:52 ص
تظاهرات حاشدة فى نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على غزة.. صور جانب من التظاهرات
وكالات

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شارك الآلاف من مناصري القضية الفلسطينية في تظاهرات حاشدة، في حي منهاتن بولاية نيويورك، وفي مدينة شيكاغو بولاية الينوي، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

تظاهرات فلسطين
 

 

وطالب المتظاهرون بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى، وسط ترديد الهتافات المطالبة بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية.

 

جانب من التظاهرات
 

 

وكانت قد  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 687 شهيدا و3726 مصابا إثر القصف الإسرائيلي بغزة، وقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 
التظاهرات
 

 

 


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