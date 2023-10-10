تركيا وأمريكا تتصدران قائمة أعلى 10 دول استيرادا من مصر النصف الأول لـ2023

كتب: مدحت عادل

شهدت الصادرات المصرية تطورات ملحوظة في السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت إلى وصول القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى نحو 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث توزعت بواقع 29 مليار دولار عام 2013، و27.5 مليار دولار عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%، بالإضافة إلى 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.

وفى عام 2016 سجلت 22.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%، و 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%، و 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%، إلى جانب 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%، و 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%،و 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%، وأخيرا 51.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن أعلى عشر دول استيراداً من مصر للسلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023 توزعت وفقا لما يلي:

تركيا بقيمة 997.2 مليون دولار.

الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 868.6 مليون دولار.

السعودية بقيمة 835 مليون دولار.

إيطاليا بقيمة 598.5 مليون دولار.

ليبيا بقيمة 515.7 مليون دولار.

الإمارات بقيمة 421.9 مليون دولار.

المملكة المتحدة بقيمة 362.8 مليون دولار.

اسبانيا بقيمة 358.4 مليون دولار.

فرنسا بقيمة 295.3 مليون دولار.

ألمانيا بقيمة 273.3 مليون دولار.