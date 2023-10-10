تخصص فى سرقة المساكن.. نهاية لص مدينة بدر فى السجن

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهم بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى مدينة بدر، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم.

المتهم اعترف أمام النيابة بالتخصص فى سرقة المساكن بعد مراقبتها جيدا، ومن ثم سرقتها بأسلوب كسر الباب، كما أكد قيامه بواقعتين سرقة بنفس الأسلوب وأرشد عن جميع المسروقات.

بداية الواقعة بنجاح رجال وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة فى ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم )، حال استقلاله سيارة "أجرة"،وبحوزته (شاشة مجهولة المصدر).

بمواجهته اعترف بسرقة الشاشة المضبوطة وجهاز "لاب توب" من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب "، وتصرفه فى جهاز "اللاب توب" بالبيع (لأحد الأشخاص "سيئ النية"، مقيم بدائرة القسم).