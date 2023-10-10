تحويلات مرورية بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعى تجاه البحيرة بداية من الخميس

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت محافظة البحيرة ، أن الإدارة للعامة للمرور بمدينة دمنهور ستقوم بإجراء تحويلة مؤقتة بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعى"، وذلك أمام قائدى المركبات ومرتادى الطريق الزراعي بدائرة مركز أبو حمص.

وأضافت المحافظة فى بيان إعلامي إنه سيتم تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 إلي مدخل مدينة أبو حمص "القادم من القاهرة إتجاه الإسكندرية" وتحويل القادم من الإسكندرية إلى القاهرة إلى مدخل قرية دسونس الحلفاية والخروج من مخرج مدينة أبو حمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والأجرة.

وأوضحت محافظة البحيرة إنه سيتم منع سيارات النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولى الساحلى من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر القادم من الإسكندرية فى اتجاه القاهرة.

ويتم تحويل سيارات النقل الثقيل إلى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور فى اتجاه أبو حمص بنطاق الأعمال.

وأشارت محافظة البحيرة أن هذه الإجراءات المؤقتة سيتم تنفيذها وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 12 / 10 / 2023 الساعة 12 صباحًا وتنتهي مدة أعمال تلك التحويلة فى 13 / 10 / 2023 فى تمام الساعة 2 ظهرًا وعليه تكون مدة التحويلة 14 ساعة كحد أقصى.