تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة نصاب عقارات للجنايات وحبس لص المساكن فى الوايلى

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس المتهم بسرقة فيلا في الويلي، وإحالة نصاب العقارات للجنايات.

لص الويلي

قررت نيابة الوايلى، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من داخل فيلا بالوايلى.

ديلر المطرية

وأمرت نيابة المطرية، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة الإتجار فى المخدرات.

انتحال صفة

وفيما قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة 5 ملايين جنيه من تاجر كان فى طريقه لإيداع المبلغ غى أحد البنوك.

خائن الأمانة

وأمرت النيابة العامة بالجيزة بإخالة موظف للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الوراق.

نصاب العقارات

أحالت النيابة العامة بالجيزة صاحب شركة عقارات للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة حجز شقق سكنية لهم.

متسول الجيزة

وفيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة.