تجديد حبس متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى مدينة الشروق 15 يوما

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت بداية الواقعة بمرور قوة أمنية، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، وخلال الدورية الأمنية استغاث أحد المواطنين، وباستبيان الأمر تم مقابلة شاب مصاب بجروح سطحية بالجسم، وبسؤاله قرر بأنه أثناء سيره مستقلاً الدراجة النارية ملكه فوجئ بشخصان قاما باستيقافه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، واستوليا منه على دراجته النارية ومتعلقاته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهما (سيارة ملك أحدهما – سلاح أبيض "مطواة" – عصا خشبية "شومة" )، والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة، كما أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.