تأجيل محاكمة قاتل صديقه بسبب 100 جنيه لـ6 نوفمبر المقبل بكفر الشيخ

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه، برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم محمود أبوحطب، ومحمد خيري الشرنوبي، وسكرتارية أحمد جبر، حضوريًا تأجيل محاكمة متهم بقتل صديقه بسبب الخلاف على 100 جنيه بإحدي القري التابعة لمركز قلين إلى جلسة يوم 6 نوفمبر المقبل للمرافعة، وانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وذلك في أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2023 جنح مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 2344 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

ووفقا للأوراق كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال متهم 23 عامًا، يقيم بإحدى القرى التابعة لمركز قلين إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه في التحقيقات .

لأنه في يوم 6 يوليو 2023 قتل المجني عليه "س.ف.س.ع.ا"،عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، ووضع مخططا للإقدام على ما انطوى عليه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وأن المتهم توجه إلى مكان تواجد المجني عليه المتوفى وعاجله بطعنة وضربه عدة ضربات بالسلاح الأبيض استقرت بصدره ومواضع مختلفة من جسده محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، فيما وجه له تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين".

وجاء في التحقيقات أنه حدث خلافًا بين المتهم والمجني عليه بسبب مبلغ مالي قيمته 100 جنيه تطور إلى حد الشجار بينهما ما جعل المتهم يتربص للمجني عليه وأعد له سلاح أبيض "سكين" بغرض التخلص منه.