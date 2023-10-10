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تأجيل محاكمة سيدتين بتهمة النصب بأسلوب الدجل فى الأميرية لـ18 أكتوبر

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:58 م
تأجيل محاكمة سيدتين بتهمة النصب بأسلوب الدجل فى الأميرية لـ18 أكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنح الأميرية، تأجيل محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 18 أكتوبر.

 

البداية كانت أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة حيث تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

 

بمناقشتهما - بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

 


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