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تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية لجلسة 18 نوفمبر

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:06 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية لجلسة 18 نوفمبر المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم،  تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروفة بخلية الإسماعيلية لجلسة 18 نوفمبر، لمرافعة النيابة.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.
 
 

خليه الاسماعيليه

الجنايات

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