تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده فى الزيتون لـ16 أكتوبر

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده فى الزيتون لـ16 أكتوبرالثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:56 م
ضبط متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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