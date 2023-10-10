"بيطرى الجيزة" تطلق قافلة مجانية لخدمة المربين بكفر حميد بالعياط

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة إطلاق قافلة علاجية مجانية لخدمة ودعم المربين بناحية كفر حميد بمركز ومدينة العياط، وذلك بمشاركة أطباء إدارة العياط البيطرية.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة عن رش 1000 رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 800 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وعلاج 24 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، وأخذ 31 عينة دم لفحص مرض البروسيلا.

وشهدت القافلة عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ37 رأس ماشية، وعمل 4 حالات جراحة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة إرشادية عن مرض طاعون المجترات الصغيرة ونبذة عن مشروعات صندوق التأمين على الماشية.