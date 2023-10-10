اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:41 م
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بيرو تعلن فقدان 4 من مواطنيها فى إسرائيل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:24 م
بيرو تعلن فقدان 4 من مواطنيها فى إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلى -أرشيفية
فاطمة شوقى

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أكدت وزارة خارجية بيرو، أن هناك أربعة مواطنين مفقودين فى إسرائيل بعد الهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه "حتى الآن، تم الإبلاغ عن اختفاء أربعة مواطنين بيروفيين، بعد الهجمات، وأبلغ القسم القنصلي السلطات الإسرائيلية بهذه الحالات للبحث عنها وتحديد مكانها، مع الحفاظ على اتصال دائم مع أقارب مواطنينا لتزويدهم بالمعلومات اللازمة".

 

وكان المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس الدر قد أعرب عن القلق البالغ إزاء التدابير الإسرائيلية الرامية لقطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا سيضيف معاناة إضافية للكارثة الحالية التي تواجهها العائلات الفلسطينية في غزة.

 

وحذر الدر من أن حرمان الأطفال من الوصول للغذاء والخدمات الأساسية يعرض حياتهم للخطر، إلى جانب الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس وأنظمة المياه والصرف الصحي.

 

وأكد متحدث اليونيسف ضرورة امتناع جميع الأطراف عن ارتكاب المزيد من أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والملاجئ، لافتًا إلى أن موجة العنف المرتبطة بالنزاع لاتزال مستمرة في إحداث خسائر فادحة بحياة الأطفال وأسرهم في فلسطين وإسرائيل.

 

وأضاف: "لا شئ يبرر قتل الأطفال أو تشويههم أو اختطافهم وأن أي تأخير في إنهاء الصراع سيؤدي حتما لعواقب أكثر تدميرًا على الأطفال".. منوهًا إلى أنه وفقًا للتقارير فقد قتل مئات الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين وأصيب عدد أكبر خلال خلال الـ72 ساعة الماضية.

 

وأكد أن مئات الآلاف من الأطفال قد تأثروا من جراء تصعيد الأعمال العدائية في غزة وأنهم في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية والحماية، لافتًا إلى أنه قبل هذا العنف المتجدد كان هناك 1.1 مليون طفل بحاجة للمساعدات الإنسانية بقطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يمثل حوالي نصف عدد الأطفال.

 

وقال الدر "إن يونيسيف والشركاء يعملون على الأرض في غزة؛ لتقديم الدعم الإنساني الفوري بما في ذلك الإمدادات الطبية والوقود، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي".


بيرو

اسرائيل

فلسطينيين

يونيسيف

قطاع غزة

الضفة الغربية



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