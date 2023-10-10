بوريل يدعو خارجية إسرائيل وفلسطين للمشاركة بالاجتماع الطارئ لوزراء أوروبا

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل ، وزراء خارجية فلسطين وإسرائيل، للمشاركة فى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية أوروبا.

وكان بوريل قد دعا عبر منصة إكس أن وزراء خارجية التكتل سيلتقون اليوم الثلاثاء فى اجتماع طارئ لبحث الوضع فى إسرائيل والمنطقة.

ويجتمع الوزراء لبحث ردود الفعل والخطوات التالية للاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك مراجعة جوانب المساعدات التنموية.

وقالت المفوضية الأوروبية أيضا، إنها تجرى مراجعة للتداعيات بالنسبة لمساعداتها التنموية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين اليوم الاثنين "المفوضية تقيم حاليا مدى تأثير الأحداث المأساوية الأخيرة على مساعداتنا التنموية الحالية والمستقبلية".

وأضاف أن تمويل الاتحاد الأوروبى يدعم معظم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطينى ويساهم فى التمويل المباشر أيضا للسلطة الفلسطينية.

وسيجتمع وزراء الاتحاد الأوروبى فى مسقط بسلطنة عمان حيث كان من المقرر بالفعل عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجي.