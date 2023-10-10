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بوريل: ما حدث فى 7 أكتوبر لحظة مروعة ويجب السماح بدخول المياه والغذاء لغزة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 03:47 م
بوريل: ما حدث فى 7 أكتوبر لحظة مروعة ويجب السماح بدخول المياه والغذاء لغزة جوزيب بوريل
كتب سمير حسنى

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ندد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بـالاتحاد الأوروبي، بضربات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، داعيا الاحتلال بالسماح بدخول المياه والغذاء إلى القطاع.

 

وصف مسؤول السياسة الخارجية بـالاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفى جمعه بوزير الخارجية العماني اليوم الثلاثاء ونقلته قناة القاهرة الاخبارية، ما حدث في 7 أكتوبر بأنها أزمة كبيرة ولحظة "مروعة" في الشرق الأوسط.

 

طالب "بوريل" بالعمل على وقف التصعيد بالأراضي المحتلة، معلقا بالقول: "سنعمل مع جامعة الدول العربية من أجل تسوية عاجلة".


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