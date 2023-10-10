بدء تسكين الطلاب المستجدين اليوم بالمدن الجامعية بالإسكندرية لعام 2024/2023

الإسكندرية أسماء على بدر

اعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية بدء تسكين الطلبة والطالبات المستجدين ثانوية عامة ممن تقدموا بأوراقهم في المواعيد المعلنة، بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2024/2023 اعتباراً من اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر.

كما اعلنت ان الطلاب الملتحقين بالبرامج والأقسام الخاصة عليهم مراجعة مسئولي التسكين والطلاب من المناطق النائية محافظة الإسكندرية عليهم مراجعة مسئولي التسكين بينما الطلاب مستجدين الثانوية العامة من المحافظات النائية غير مستوفي شروط المجموع عليهم مراجعة مسئولي التسكين .