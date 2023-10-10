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بايدن: نقف مع إسرائيل بوضوح وأرسلنا حاملة طائرات إلى المنطقة للردع

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:40 م
بايدن: نقف مع إسرائيل بوضوح وأرسلنا حاملة طائرات إلى المنطقة للردع بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملة طائرة إلى المنطقة للردع، متابعا :"لا يوجد مكان للكراهية في الولايات المتحدة ضد اليهود أو المسلمين".

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة له بثتها قناة القاهرة الإخبارية :"مستعدون لنقل أي أصول عسكرية أميركية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر".

وتابع جو بايدن :"طلبت من الكونجرس اتخاذ تدابير لمساعدة إسرائيل، واتصلت برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأبلغته بأننا نتضامن مع إسرائيل، ونقف مع إسرائيل بوضوح".

 


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