انقطاع الكهرباء عن محطة سمنود الجديدة 3 ساعات لتركيب نظام الإطفاء التلقائي

الغربية محمد طارق

أعلن ديوان عام محافظة الغربية برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن انقطاع التيار الكهربائي عن المحولات الرئيسية رقم "1,2,3” من محطة محولات سمنود الجديدة، اليوم الثلاثاء، من الساعة السادسة صباحًا وحتي التاسعة صباحًا، وذلك لتركيب نظام الإطفاء التلقائي.