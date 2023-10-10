انقطاع الكهرباء عن محطة سمنود الجديدة 3 ساعات لتركيب نظام الإطفاء التلقائي

أعلن ديوان عام محافظة الغربية برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن انقطاع التيار الكهربائي عن المحولات الرئيسية رقم "1,2,3” من محطة محولات سمنود الجديدة، اليوم الثلاثاء، من الساعة السادسة صباحًا وحتي التاسعة صباحًا، وذلك لتركيب نظام الإطفاء التلقائي.
وأضاف ديوان عام المحافظة أن المناطق التي سوف تتأثر بانقطاع الكهرباء هي "سمنود، طوخ مزيد، ميت يزيد، القرشيه، روح المحطة، ميت الشيخ والعزب المجاورة لها" كما ناشدت المواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات الواقعة في نطاق الفصل بتوفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.
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