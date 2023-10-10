اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع الكهرباء عن محطة سمنود الجديدة 3 ساعات لتركيب نظام الإطفاء التلقائي

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:00 ص
انقطاع الكهرباء عن محطة سمنود الجديدة 3 ساعات لتركيب نظام الإطفاء التلقائي محطة كهرباء - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن ديوان عام محافظة الغربية برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن انقطاع التيار الكهربائي عن المحولات الرئيسية رقم "1,2,3” من محطة محولات سمنود الجديدة، اليوم الثلاثاء، من الساعة السادسة صباحًا وحتي التاسعة صباحًا، وذلك لتركيب نظام الإطفاء التلقائي.
 
 
وأضاف ديوان عام المحافظة أن المناطق التي سوف تتأثر بانقطاع الكهرباء هي "سمنود، طوخ مزيد، ميت يزيد، القرشيه، روح المحطة، ميت الشيخ والعزب المجاورة لها" كما ناشدت المواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات الواقعة في نطاق الفصل بتوفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

الغربية

انقطاع الكهرباء

كهرباء الغربية

سمنود

الكهرباء

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة