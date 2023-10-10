انخفاض سعر كرتونة البيض 25 جنيها اعتبارا من السبت المقبل

كتبت أسماء نصار

أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن خفض أسعار البيض إبتداءً من السبت المقبل 25 جنيهًا ضمن مشاركته فى مبادرة الحكومة بخفض أسعار بعض السلع الغذائية فى اطار اجراءات الحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين.

وتضمن القرار تخفيض سعر طبق البيض إلى 115 جنيهًا فى المزرعة، ليباع فى الأسواق بنحو 125 جنيهًا مقابل 150 جنيهًا قبل المبادرة.

يشار إلى أنه تم تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وتم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ25% وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

يذكر أن القرارات الجديدة لخفض سعر السلع بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبرى، وسوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، ولن يكون هناك نقص فى أى من السلع فى الأسواق.

قال ثروت الزينى رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن مشاركة قطاع منتجى الدواجن وبيض المائدة بدأ بتنسيقات واجتماعات مكثفة لتحديد آليات التنفيذ منذ الخميس الماضى باجتماع اتحاد منتجى الدواجن وبيض المائدة وصولًا لاجتماع مع وزير الزراعة أول أمس حتى صدور آليات التنفيذ.