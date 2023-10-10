اليوم ذروة "الثوريات الجنوبية 2023" والسماء تمطر 10 شهب بالساعة

كتب محمود راغب

تشهد سماء المنطقة العربية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 ذروة تساقط شهب الثوريات الجنوبية، وهى من الزخات الصغيرة التى تنتج حوالى من 5 الى 10 شهب بالساعة عند ذروتها في ظروف مثالية، وهناك نوعين منفصلين منها شهب "الثوريات الجنوبية" و "الثوريات الشمالية" والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات ضوئية عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة وأكثر سطوعاً .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن نقطة إشعاع هذه الشهب سوف ترتفع فوق الأفق الشرقى بعد حوالى الساعة السابعة مساءً، وستبقى بعد ذلك نشطة حتى طلوع الفجر، ومن المحتمل أن تكون الشهب فى أفضل أحوالها عند حوالي 01:00 بعد منتصف الليل عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعه في السماء.

بشكل عام تنشط زخات الشهب سنوياً مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى أعلى الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.

بتحديد سرعة واتجاه تلك الأجسام النيزكية عند اختراقها للغلاف الجوي للأرض يمكن تحديد مسارها عبر النظام الشمسي ومعرفة الجسم المسؤول عن إنتاجها، وفي حالة شهب الثوريات الجنوبية فإن مصدرها المذنب 2P/ انك.

لمحاولة رؤية شهب الثوريات الجنوبية يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن ما بعد منتصف الليل حيث ستكون نقطة انطلاقها أمام نجوم الثور باتجاه الأفق الجنوبي الشرقى، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء .

بحسب التقديرات هناك فرصة لرؤيه حوالي 4 شهب بالساعة ومن الممكن ان يضيف التدفق الآخر لشهب الثوريات الشمالية بعض الشهب في وقت متأخر من الليل، وحتى الفجر، علما بان العدد الفعلي للشهب المشاهدة لا يمكن تحديده بشكل دقيق.

يذكر أنه بالتزامن مع ذروة نشاط الشهب سيكون القمر في طور هلال نهاية الشهر ولن يكون له تاثير على رصد هذه الشهب هذه السنة.