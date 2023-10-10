اليوم العالمي للصحة النفسية.. 5 أنواع لاضطراب القلق تؤثر على العقل

كتبت ميرفت رشاد

الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يتم في 10 أكتوبر من كل عام، إنه يوم مخصص لرفع مستوى الوعي حول قضايا الصحة العقلية وتعزيزها على مستوى العالم، فالجميع يواجه الشعور بالقلق من وقت لآخر، في بعض الأحيان يمكن أن يصبح القلق غامرًا ويؤثر على حياتنا اليومية، وهنا يأتي دور اضطرابات القلق وهى عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الصحة العقلية التي تجعل الأفراد يعانون من مشاعر قلق شديدة وطويلة الأمد يمكن أن تؤثر على قدرتهم على أداء وظائفهم، وإليك خمسة أنواع رئيسية من اضطرابات القلق، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".









5 أنواع رئيسية من اضطرابات القلق:



1. اضطراب القلق العام (GAD)



هو النوع الأكثر شيوعًا من اضطرابات القلق التي يتم تشخيصها لدى البالغين، يعاني الأشخاص المصابون باضطراب القلق العام من قلق مفرط بشأن الأحداث أو الأنشطة اليومية، لدرجة أنه يصبح صراعًا مستمرًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في النوم، والتركيز، وظهور أعراض جسدية مثل الصداع وتوتر العضلات، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

2. اضطراب الهلع



يتميز هذا بنوبات مفاجئة وغير متوقعة من الخوف الشديد أو الرعب، تسمى نوبات الهلع والقلق العميق ، وغالبًا ما تتضمن أعراضًا جسدية مثل سرعة ضربات القلب والدوخة وألم في الصدر والتعرق وضيق التنفس والارتعاش، يمكن أن تكون نوبات الهلع شديدة لدرجة أنها تبدو وكأنها نوبة قلبية أو حالة مميتة.

3. اضطراب القلق الاجتماعي (SAD)



يسبب SAD خوفًا أو قلقًا مستمرًا وشديدًا بشأن المواقف الاجتماعية، قد يتجنب الأشخاص المصابون بالاضطراب العاطفي الموسمي التفاعلات الاجتماعية تمامًا بسبب الخوف من الحكم أو السخرية أو الرفض، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على الأفراد بناء العلاقات أو التقدم في حياتهم المهنية أو الاستمتاع بالأنشطة الاجتماعية، يعد SAD مشكلة شائعة تبدأ في مرحلة الطفولة.





4. اضطراب الوسواس القهري (OCD )



الوسواس القهري هو نوع آخر من اضطرابات القلق التي تؤثر على أكثر من 1٪ من عامة السكان، يعاني الأشخاص المصابون بالوسواس القهري من أفكار أو سلوكيات غير مرغوب فيها ومتطفلة ومتكررة تسبب التوتر والقلق.

5. اضطراب قلق الانفصال



وينطوي ذلك على خوف شديد من الابتعاد عن المنزل أو الانفصال عن أحبائهم، بما يتجاوز ما هو متوقع في سن معينة، قد يشعر الأطفال الذين يعانون من قلق الانفصال بالقلق دائمًا بشأن فقدان والديهم.