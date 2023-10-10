الوطنية للانتخابات تحدد طريقة تصويت المصريين بالخارج بالحضور شخصيا لمقر السفارات

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى - محمود راغب

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن آليات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024 خلال لقاء المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مع السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الهيئة، وذلك من خلال الاتفاق على توجه الناخب المصري المتواجد فى الخارج بشخصه إلى مقر البعثات الدبلوماسية الممثلة فى السفارة أو القنصلية المصرية التى تتضمن لجان فرعية والإدلاء بصوته مباشرة واختيار مرشحه ووضع بطاقة الاقتراع فى صندوق الانتخابات.

وتعد طريقة التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024 مختلفة عن طريقة التصويت التى كانت فى اخر انتخابات برلمانية ومجلس الشيوخ فى 2020 حيث كان يقوم الناخب بالتسجيل إلكترونيا ثم سحب بطاقة الاقتراع والتصويت وإرسالها بالبريد وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، بينما فى الانتخابات الرئاسية 2018 كانت بذات طريقة الرئاسية 2024.

جاء هذا اللقاء في أول يوم عمل للقاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عقب صدور القرار الجمهوري بتشكيل جديد لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى تم بحث فيه الاستعدادات الجارية الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة، بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير إيهاب نصر مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وسلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

ووفقا لبيان صادر من وزارة الهجرة أمس فى هذا الشأن، هنأت السفيرة سها جندي، المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمناسبة صدور قرار تعيينه، مثمنة الجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات في كافة الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن للهيئة دورًا كبيرًا في نجاح كافة هذه الاستحقاقات والانتخابات وسط أجواء من الشفافية، وأيضًا وسط تسهيلات على المواطنين سواء بالداخل أو الخارج خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه كان هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.

من جانبه، رحب المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالسفيرة سها جندي، معربا عن تقديره لما تقوم به من دور كبير في رعاية المصريين بالخارج وتلبية كافة احتياجاتهم، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم لوزارة الهجرة وتوضيح كافة الإجراءات التي تخص المصريين بالخارج خلال عملية التصويت.

وخلال اللقاء، وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج، وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت.

وفي هذا الصدد، أعلنت السفيرة سها جندي أنه سيتم نشر ضوابط تصويت المصريين بالخارج، وكذلك الأسئلة الشائعة وإجاباتها التي ترد إلى الوزارة وإلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، ومنصاتها على موقع التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كافة الضوابط اللازمة للتصويت، وكل المعلومات التي تساعده على المشاركة بالعملية الانتخابية.

وتناول اللقاء إمكانية زيادة عدد لجان التصويت وفقا للمناطق ذات الكثافة العلية من المصريين بالخارج، تيسيرا على المصريين بالخارج للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة من المصري بالخارج ليتمكن من المشاركة في الانتخابات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في مؤتمر صحفي، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام 1و2و3 ديسمبر المقبل وإجراء جولة الإعادة أيام 5 و6 و7 يناير المقبل.