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الهلال الأحمر الفلسطينى: 800 شهيد و5 آلاف مصاب حصيلة اعتداء الاحتلال على غزة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:04 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: 800 شهيد و5 آلاف مصاب حصيلة اعتداء الاحتلال على غزة غزة
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح، إن الاستهدافات المتكررة لقوات الاحتلال تجعل حصر الضحايا مستحيلا، ووصلت الحصيلة حتى الآن 800 شهيد و5 آلاف مصاب.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال استهدفت أطقم الهلال الأحمر وأسفرت عن استشهاد 5 من مزودى خدمة الإسعاف أثناء تأدية مهمتهم الوطنية والإنسانية، ودمرت قوات الاحتلال 15 عربة إسعاف.
 
ولفت إلى أن الرسائل واضحة من قوات الاحتلال أنها لا تميز بين مدني سواء نساء أو أطفال أو شيوخ وبين عسكري أو بين أطقم طبية، كل من يتحرك على أرض غزة هو هدف للقصف من الاحتلال الإسرائيلي.
 
وذكر أن الوضع الإنساني في القطاع أصبح مأساويا، مع نقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية والمياه، بعد تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، وهذا عقاب جماعي لسكان قطاع غزة.
 

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