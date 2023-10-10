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النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل للنساء بالعاشر من رمضان.. فيديو وصور

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:31 م
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل للنساء بالعاشر من رمضان.. فيديو وصور النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف، أمس الاثنين فريقًا من عضواتِ وأعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل النساء بمنطقة العاشر من رمضان؛ فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقدت عضوات النيابة عنابر النزيلات، وما هو مخصص منها للحاضنات؛ فتحققن من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهن، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهن.
 
 
كما استمعن إلى مائة وثلاثة وثلاثين نزيلة، حول تقييمهن لأوضاعهن المعيشية؛ فلم تُبدين أية شكاوى، وقررن بتمتعهن بكامل حقوقهن التي كفلها الدستور والقانون.
 
وزار فريق النيابة العامة المستشفى الملحق بالمركز وكافة أقسامه؛ من عيادات وصيدليات، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق حضانة الأطفال، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمنشآت الإنتاجية والتدريبية، والمسجد والكنيسة، وقاعة المؤتمرات والندوات، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وصالة الموسيقى؛ التي شهدت عرضًا موسيقيًا. 
 
وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
 
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النائب العام

التفتيش على مراكز الاصلاح

الإصلاح والتأهيل



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