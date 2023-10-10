النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل للنساء بالعاشر من رمضان.. فيديو وصور

كما استمعن إلى مائة وثلاثة وثلاثين نزيلة، حول تقييمهن لأوضاعهن المعيشية؛ فلم تُبدين أية شكاوى، وقررن بتمتعهن بكامل حقوقهن التي كفلها الدستور والقانون.

وزار فريق النيابة العامة المستشفى الملحق بالمركز وكافة أقسامه؛ من عيادات وصيدليات، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق حضانة الأطفال، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمنشآت الإنتاجية والتدريبية، والمسجد والكنيسة، وقاعة المؤتمرات والندوات، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وصالة الموسيقى؛ التي شهدت عرضًا موسيقيًا.

وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.