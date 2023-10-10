المنوفية تحتفل باليوم العالمى للصحة النفسية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

نظمت مستشفى الصحة النفسية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، احتفالها باليوم العالمى للصحة النفسية، والذى تم تنظيمه لما حققته المستشفى من جهد كبير فى هذا المجال.

شارك بالحفل معتز حجازى المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، ومديرى مستفيات مجمع ميت خلف، ووكلاء مديرية الشؤن الصحية، والدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، برعاية وإشراف الدكتورة دعاء سمير مطاوع مدير المستشفى، والدكتورة زينب رشدى جودة نائب مدير المستشفى، وتوافد عدد من العاملين المكرمين بالمستشفى.

واكد معتز حجازى المتحدث الرسمي لمحافظة المنوفية، أن ما تقوم به مستشفى الصحة النفسية بشبين الكوم جهد كبير فى سبيل الحفاظ على المرضى، لافتا إلى أنه جارى العمل على تطوير وتدعيم تلك الخدمات بشكل أفضل خلال الفترة القادمة .

وأضافت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، أنه تقدمت بعدد من الكليات لإنشاء مستشفى متطورة بميت سراج بالمنوفية وجارى الانتهاء من الأعمال المبدئية لإنشاء المستشفى لخدمة قطاع كبير من المرضى.

واوضحت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن المستشفى تقدم خدمات متميزة وتسعى خلال الفترة القادمة بتقديم خدمات أكثر واكثر من خلال فريق قوى من العاملين بالمنظومة الطبيه.

من جانبها، أكدت الدكتورة دعاء دعاء سمير مطاوع مدير المستشفى، أن عدد الأسرة المتوافر بالمستشفى يصل إلى 113 سريرا، لافتة إلى أن عدد التردد اليومى على المستشفى يصل إلى 200 حالة يوميا.

واختتمت المستشفى الحفل بتكريم الكوادر التى شاركت فى مسيرة التقدم وتقديم الخدمة للمرضى سواء كان من الفريق الطبى أو التمريض أو العاملين أو الاداريين، وذلك فى ضوء العرفان بجهد الجميع فى النهوض بالمستشفى.