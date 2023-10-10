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المقر الباباوى الثالث فى تاريخ الكنيسة.. تعرف على كنيسة العذراء في حارة زويلة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:00 ص
المقر الباباوى الثالث فى تاريخ الكنيسة.. تعرف على كنيسة العذراء في حارة زويلة كنيسة العذراء فى حارة زويلة
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية المقر الباباوى الحالي لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حيث تم افتتاحها فى عصر البابا كيرلس السادس وبالتحديد  في يوم 24 يوليو 1965 حيث تم وضع حجر الأساس لها بأرض الأنبا رويس بالعباسية  في حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة، أن أول مقر باباوى للكنيسة كان في الإسكندرية في الفترة من 61  -1047 م تقريبا، ومع بداية الحكم الفاطمي علي مصر تم تأسيس مدينة القاهرة عام 969 م وتم نقل النشاط التجاري الي العاصمة الجديدة مما حدا بالبابا خريستوذولوس البطريرك 66 ( 1046- 1077 ) بنقل الكرسى البابوي إلى كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة بمصر القديمة.

وفى عصر البابا يؤانس الثامن البطريرك 80 (1300- 1320 م) حيث تم نقل الكرسى البابوى من كنيسة السيدة العذراء المعلقة إلى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة التي تأسست عام 350م  ؛وعنها قال العلامة المقريزى (كنيسة عظيمة عند النصاري اليعاقبة ؛ وهي علي اسم السيدة كما قال عنها علي باشا مبارك في خططه “نقلا عن ابو المكارم أنه كان بحارة زويلة كنيسة عظمى جدابها من الأبنية المشيدة والأحجبة المطعمة بالعاج والآبنوس والتصاوير والنقوش المذهبة من عمل الصناع والمصورين المصريين الأقباط".

 

وكان فى هذه الحارة كنيسة أخرى غاية فى اللطف وكان من عادة قسوس الكنيسة الكبري ان يحتفلوا رسميا ثلاث مرات في كل سنة :

الأولى: يوم أحد الشعانين وهو الأحد الذي قبل عيد الفصح

 

والثانية: ثالث يوم من عيد الفصح

 

والثالثة: يوم عيد الصليب وهو اليوم السابع عشر من شهر توت

 

وذلك انهم كانوا بعد إقامة الصلاة الاحتفالية يخرجون من الكنيسة بالملابس الرسمية حاملين صحف الانجيل وتتقدمهم المباخر والصلبان وأغصان الزيتون والشموع الموقدة إلي خارج الدرب ؛ويقرأون الانجيل ويرتلون ويهللون ويدعون للخليفة ووزيره ؛ثم يعودون اليها فيكملون نهارهم وينصرفون.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المقر الباباوى

كنيسه العذراء

حاره زويله



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