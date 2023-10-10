المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء البوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل وسائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين، وإدرة مسكنهما لتعاطى المخدرات ومقاومة رجال الشرطة بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى 2023، بدائرة مركز أخميم عندما وجهت النيابة للمدعو ( ا. ع.ا )عاطل، ز( ا.ع.ط) سائق تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" والشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد الإتجار حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين للاتجار بها وكذلك إدارة مسكنهما لتعاطي المخدرات، كما وجهت إليهما النيابة تهمة مقاومة رجال الشرطة أثناء القبض عليهما واشهار أسلحة نارية في وجه ضايطى شرطة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.