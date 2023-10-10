المشدد 15 سنة لـ11 متهما والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين بتهمة قتل شخصين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء بمعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ووضع 7 متهمين منهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، فيما قضت ببراءة 5 آخرين بعد اتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل 5 آخرين، بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو عام 2022 بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل شخصين والشروع في قتل 5 آخرين، حيث أطلقوا النار من أسلحة نارية على المجنى عليهم فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين واستعرضوا القوة مع المجنى عليهم، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.