اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 08:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 15 سنة لـ11 متهما والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين بتهمة قتل شخصين بسوهاج

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:08 م
المشدد 15 سنة لـ11 متهما والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين بتهمة قتل شخصين بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء بمعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ووضع 7 متهمين منهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، فيما قضت ببراءة 5 آخرين بعد اتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل 5 آخرين، بدائرة مركز طهطا.
 
تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو عام 2022 بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل شخصين والشروع في قتل 5 آخرين، حيث أطلقوا النار من أسلحة نارية على المجنى عليهم فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين واستعرضوا القوة مع المجنى عليهم، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

القتل

طهطا

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة