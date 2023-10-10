اليوم السابع
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المدارس تبدأ إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:00 ص
المدارس تبدأ إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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بدأت المدارس إجراء الترشح لانتخابات المكاتب التنفيذية للفصول وأيضا لاختيار أمين اتحاد الطلاب لكل مدرسة والأمين المساعد، تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار الأمين والأمين المساعد على مستوى الإدارات التعليمية ثم المديريات وبعدها الجمهورية، حيث من المقرر أن يتم اختيار امين اتحاد طلاب المدارس على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني.
 
واشترطت المدارس فيمن يترشح للمكاتب التنفيذية أن يكون الطالب سدد المصاريف الخاصة بالمدارس الحكومية للمرحلة الثانوية فى مكتب البريد فى موعد أقصاه 2023/10/15. 
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

رسالة وزير التعليم للطلاب بالعام الجديد

بدء الدراسة

اسعار كتب اللغات

تدريس الشقين العملى والنظرى بالمدارس الفنية

وقف تحويلات طلبة الثانوية العامة

تسجيل بيانات التابلت

المشروعات القومية للدولة المصرية

انتخابات اتحاد طلاب المدارس



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