اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

المتحدث بإسم الانروا: قطاع غزة يتعرض لحرب سحق وإبادة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:11 م
المتحدث بإسم الانروا: قطاع غزة يتعرض لحرب سحق وإبادة الانروا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف عدنان أبو حسنة المتحدث باسم منظمة الانروا أنه حتى مساء اليوم تم استقبال نحو  170 ألف لاجي فلسطيني في مراكز الانروا، متوقعاً ارتفاع أعداد النازحين خلال الساعات القادمة، قائلا : " نتوقع  ارتفاع أعداد النازحين  بصوره كبيرة خلال الساعات القادمة لان عمليات القصف وهدم البيوت مستمرة بلا توقف ولا مكان لهؤلاء سوى مراكز الانروا".
 
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON أن الوضع صعب للغاية وعمليات التدمير غير مسبوقة  ولا يقارن بدمار عام 2009  حيث يبلغ عشرة اضعافه، مضيفا : "الوضع في قطاع غزة اشبه بزلزال مدمر  ومناطق بعينها تتعرض لسحق شامل وكامل".
 
وذكر أن عدد مدارس الانروا تبلغ  83 مدرسة  منها  18 مدرسة منها 16 اصيبت باضرار إحدها كان بها نازحين واصيب بها اربعة اشخاص وأخرى تعرضت للضرر لم يكشف عن حجم الخسائر بها حتى الان. 
 
تابع: "لا مكان أمن في غزة حتى لو كانت مراكز الانروا والناس تأتي أليها لأنها منشآت تابعه للام المتحدة وعليها الأعلام الخاصة بالأمم المتحدة لكنها لم تسلم  ونحن  نستطيع استيعاب 150 ألف فلسطيني.. ولكن الأعداد الآن تتجاوز قدراتنا".
 
وأختتم: "دمار كبير في المكاتب والمنشآت.. والمعبر الرئيسي هو معبر كرم أبو سالم مغلق بأمر إسرائيل، وإسرائيل ترفض فتح ممرات آمنة.. والوقود سينفد من غزة خلال أيام". 

المتحدث بإسم الانروا

طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين واسرائيل اليوم

حرب غزة 2023 ويكيبيديا

أخبار فلسطين عاجل

أخبار فلسطين اليوم مباشر

اخبار فلسطين

ضرب فلسطين لإسرائيل

قصف إسرائيل لفلسطين

قطاع غزة

عدد المختطفين الإسرائيليين

عدد المخطوفين من إسرائيل

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع ال…



الموضوعات المتعلقة

خبير استراتيجى لـ"من مصر": ما يحدث فى غزة مشاهد غير إنسانية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:11 م

ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل على غزة لـ900 شهيد و4500 مصاب

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:08 م

أبومازن يؤكد أهمية تقديم مساعدات لقطاع غزة وتأمين إمدادات الماء والكهرباء

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:08 م

العالم هذا المساء.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرق غزة وارتكاب المجاز بحق الفلسطينيين.. ومصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا للدماء.. الصين تدعو أمريكا للتحقيق في حادث وقع بقنصليتها بسان فرانسيسكو

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:00 م

انتشال 15 جثة مُعظمهم نساء وأطفال من منزل تعرض للقصف شمال قطاع غزة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة