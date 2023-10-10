المؤبد والمشدد 15 سنة لسائق ووالده لقتلهما شخص لمنعه من رفع الأذان بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة، أولا بمعاقبة المتهم "أ.ن.ا" بالسجن المؤبد عما أسند إليه، ثانيا بمعاقبة المتهم "ن.أ.ح"، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لاتهامهم بقتل المجنى عليه " ح.ع.ح".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6459 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بقيام المتهمين بقتل المجنى عليه، بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى حدوث خلافات بين المجنى عليه " ح.ع.ح" وبين المتهمين " ا.ن.ا" سائق ووالده " ن.ا.ح" صاحب محل، وعلى أثرها اتفق المتهمان على النيل من المجنى عليه وازهاق روحه وأعدوا لذلك سلاح أبيض مطوة وتوجها للمسجد الذى أيقنا تواجده فيه وانتظره المتهم الأول خارج المسجد ودلف المتهم الثانى للمسجد، وحال خروج المجنى عليه تتبعه المتهم الأول، وما أن اظفر به حتى سدد له طعنه بالسلاح الأبيض استقرت فى رقبته، أودت بحياته حال تواجد المتهم الثانى بمسرح الجريمة.

وتبين من التحقيقات، أنه قبيل حلول موعد صلاة المغرب تحدث المتهم الثانى إلى المجنى عليه، طالبا منه عدم رفع آذان المغرب، ووجه المتهم الثانى إلى المجنى عليه الألفاظ والسباب ونشبت مشاجرة بينهم، وعقب حضور المجنى عليه إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، حضر المتهم الأول وبحوزته السلاح الأبيض، وقام المتهم الأول بطعنه، وتبين وجود اتفاق بين المتهمين على التعدى على المجنى عليه انتقاما منه، وفروا هاربين وتمكنت مباحث قسم شرطة مينا البصل من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.