اللواء أبو المكارم: نجدد العهد أن تكون أكاديمية الشرطة منشأ لحماة أمن مصر

كتب محمود عبد الراضى - محمد عبد العظيم

قال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أنه في هذه المناسبة المضيئة التي تفيض بالمشاعر الوطنية لتخريج فتية أشداء تجيش صدورهم بمشاعر الولاء للوطن والفداء لأمنه واستقرار، متابعا: "ما اشبه اليوم بالبارحة.. بالأمس القريب لاستقبال صفوة من شباب مصر وسط جموع من الأباء والامهات للالتحاق بهذا الصرح الأمني العريق.. واليوم في الأرض ذاتها يتجدد الموعد بفرحة طال انتظارها، تقديرا وعرفانا".

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة 2023 من أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نشكر تشريفكم اليوم ونجدد العهد منشأ لحماة أمن مصر، وإعداد شباب واعي يسير على خطي أسلاف العظام، لتبقي راية الأمن شامخة على مر العصور".